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İki yeni şikayet daha geldi

İki yeni şikayet daha geldi

09 Ağustos 2019 Cuma 19:17
İki yeni şikayet daha geldi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen  resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak  tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu  tutukluluk sürelerinin  dolmasının ardından yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Halil Drangoz mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı 1 Mehmet Eminoğlu’nun, 4 temmuz tarihinde, Gizem Aksun’un imzasını sahteledikten sonra,  Girne’de tasdik memuru olan  Serdar Özbekoğlu’na, onaylatıp, sahte resmi belge düzenleyerek 5 Temmuz tarihinde  konu belgeyi Girne  Tapu ve Kadastro dairesinden  sahte resmi belgeyi tedavüle sürerek  Gizem Aksun’a ait, Kurtuluş mevkiindeki 2 adet  taşınmaz malı  Yaztech İnvestment  limited adına devredip , sahtekarlıkla mal temin ettiğini  söyledi.

24 Temmuzda polise gelen şikayetin ardından Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun tutuklandığını hatırlatan tahkikat sorumlusu, Serdar Özbekoğlu’nun, gönüllü ifade vererek, Mehmet Eminoğluna eniştesi olması nedeniyle, güvenerek, vekaletnameyi müşteki Gizem Aksun huzurunda olmadan onayladığını ve bunun gibi 5-6 vekaletnameyi de benzer şekilde tasdik ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

26 Temmuz’da Mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süreçte, elde edilen  ifadelerden ve incelenen  vekaletnamelerden  Mehmet Eminoğlu’nun 2019 yılı Temmuz  ayı içinde, Baysan Keleşoğlu,Mediha Keleşoğlu, Yasin Kurşuntel’e ait 2 daireyi, devrettiğinin belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili  şahısların  şirketleri ve banka hesaplarının incelenmesi içim merkez bankasına yazışmaların yapıldığını, şikayetçilerden  tetkik için imza örneklerinin temin edildiğini anlattı.

Zanlıların, 29 Temmuzda mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu 4 günlük süreçte 10 adet sahte olduğuna inanılan vekâlet incelendi, bu bağlamda 10 kişiden soruşturma yapılarak ifade temin edildiğini kaydetti.

Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu’nun 31 Temmuzda  gönüllü ifade verdiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlının, Gizem Aksun, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Bilge Polat, Sibel Akaz Özkan, Aliye Hacıabitoğlu ve Omima Saade adına düzenlenen  vekaletnamelerin  üzerine, konu şahısların yerine imza  attığını  ve konu  vekaletnameleri  zanlı  Serdar Özbekoğluna  tesdik ettirerek, söz konusu  şahıslara ait daireleri, Tapu ve Kadastro Dairesinde, Yaztech İnvestment Limited adına  devrettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak şikayetçi konumunda olan  Gizem Aksun, Baysan  Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu Aliye  Haciabitoğlu ve  Yasin Kurşuntel ‘den  yapılan soruşturmada, sözkonusu şahısların şikayetçi  olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, Sibel  Akas Özkana yurtdışında olduğu için ulaşılamadığını söyledi.

Tahkikat sorumlusu, tahkikatın başladığı 25 Temmuzdan itibaren yaklaşık 30 kişiden soruşturma yapılarak gerekli görülen yaklaşık 25 kişinin ifade alındığını, zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi için 5 ek ifade temin edildiğini anlattı.

 2 Ağustosta zanlılar hakkındaki tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu süre zarfında 15 kişiden soruşturma yapıldığını, yaklaşık 8 kişiden ifade temin edildiğini, znalı1’in gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi için 3 ek ifade alındığını ve 4 adet daha sahte vekâletname tespit edilerek, bunlarla 8 adet daire ve 2 dükkanın devrinin yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı 2 serdar özbekoğlu’nun, 6 Temmuzda verdiği ikinci bir gönüllü ifadeyle,  toplam tespit edilen  9 adet vekaleti şahıslar huzurunda olmadan  Mehmet Eminoğlu’nun talebi üzerine  onayladığını itiraf ettiğini de söyleyen  tahkikat sorumlusu, soruşturma kapsamında  Girne Tapu ve Kadastro  Dairesinde  görevli 3 memurun da, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını  anımsattı.

Olaya karışan kamu görevlileriyle ilgili araştırma yapılması gerektiğini, ayrıca dün saat 17.00 raddelerinde polise 2 yeni şikayet daha  geldiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın her geçen gün genişlediğini söyledi.

Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu ve Zanlı 2 Serdar Özbekoğlu aleyhine mesele sayısının 13’e çıktığını, bunların 11 tanesinin  resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş  resmi evrakı tedavüle sürme , sahte evrak  düzenleme , tedavüle sürme , sahte davranışla  kayıt temini ve sahtekarlıkla  mal temini meseleleri , 2 tanesinin ise sahtekarlıkla  para temini  suçları olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu , meselede,  şu ana kadar , toplam 18  daire 4 dükkan  devir yapıldığı ve 13 müşteki olduğunun  tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili müşteki sayısı arttığını, tahkikatın toplam 13 meseleye çıktığını, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirten tahkikat sorumlusu, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı  Mehmet Eminoğlu’nun avukatı  Emre Kadri tutukluluk süresinin uzatılmasına itirazda bulunmazken,  devri yapılan gayrimenkullerin çoğunun, Eminoğlu ile  ticaret yanında yakın ilişkisi olan şahısların olduğunu ve bu devir işlemlerinden  söz konusu şahısların haberdar olduğu iddiasında bulundu.

Eminoğlu’nun söz konusu gayrimenkulleri herhangi bir ödeme almadan devrettiğine de dikkat çeken  Kadri, Şeref yazıcı, Muammer  Uğursöz, Osman Tıraşoğlu ve Ömer Hasırcılar isimlerinin de araştırılması gerektiğini, ve  Mehmet Eminoğlu’nun ikinci bir gönüllü ifade vermek istediği beyanında bulundu.

Zanlı 2 serdar Özbekoğlu’nun avukatı Tevfik Mut, is Özbekoğlunun serbest kalması halinde tahkikata etki edemeyeceğini belirterek tutukluluk talebine itirazda bulundu.

 Girne kaza mahkemesi yargıcı MÖeltem Dündar meseleyle ilgili tahkikatın ciddiyetine zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceğine, yeni şikâyetler geldiğine ve meseleyle ilgili olarak 3 kamu görevlisinin de tutuklandığına dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerin 7’şer gün daha uzatılması emrini verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteEvrak
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