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İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek
LORD'U İKİ UZMAN İNCELEYECEK
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İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek

İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek

28 Şubat 2019 Perşembe 15:09
İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek

İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord, Yargıtay’ın kararı ışığında avukatının talebi doğrultusunda Prof Dr. Çakıcı ve psikolog Meryem Karaaziz tarafından ithamı anlama yetisi olup olmadığına ilişkin bir aylık süreçte cezaevinde psikiyatrik muayeneden geçirilecek. Bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılan Bilge Lord’un davası 8 Nisan’a ertelendi.

Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un ithamı anlama yetisi olup olmadığı yönünden Prof Dr. Çakıcı ve psikolog Meryem Karaaziz tarafından cezaevinde görüşmelerine olanak sağlanmasını talep etti.

Bensen, uzmanların sanığı, haftada üç kez, 40-45 dakika süreyle göreceğini ve tıbbi rapor hazırlanacağını beyan etti.

Kıdemli Savcı Varol, talebe itiraz etmedi. Başkan Fadıl Aksun, Yargıtay’ın verdiği karara atıfta bulunarak, sanığın ithamı anlama yetisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için haftada üç kez iki uzman tarafından mesai saatleri içerisinde ziyaret edilmesine olanak sağlanmasına direktif verdi.

Başkan Fadıl Aksun, davayı 8 Nisan’a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
BİLGE LORDProf Dr. ÇakıcıMeryem Karaaziz
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