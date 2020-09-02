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İki mültecinin kaçmasına yardımcı oldu

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdoğan Kaplan bugün mahkemeye çıkarıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:37
İki mültecinin kaçmasına yardımcı oldu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdoğan Kaplan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gökmen Yuvka, zanlının Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının telefon kayıtlardan yapılan araştırmada kaçan şahıslarla 14 kez görüşme yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının dün Gazimağusa’da tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, iki kişinin arandığını kaydeden polis, 2 gün süre istedi. 

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan KaplanLapta Gençlik Merkezi
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