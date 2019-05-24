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Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
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İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı

İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı

24 Mayıs 2019 Cuma 14:05
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı

İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda yaşları 14 ve 17 olan lise öğrencisi iki kız çocuğu, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Çocukların uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta kimden temin ettikleri merak konusu oldu. Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen dava kapalı oturum olarak gerçekleşti. İki çocuk yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

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