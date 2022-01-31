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İki kardeşin ölümünden sorumlu tutulan şahıs beraat etti

Gönyeli’de meydana gelen iki kardeşin şüpheli ölümü ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Khaled Sameer Khaled Omar’ın dava kararı bugün açıklandı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:52
İki kardeşin ölümünden sorumlu tutulan şahıs beraat etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gönyeli’de meydana gelen iki kardeşin şüpheli ölümü ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Khaled Sameer Khaled Omar’ın dava kararı bugün açıklandı. Sanık Avukatı Ramadan Sanıvar’ın yaklaşık bir yıldır ısrarla savunduğu sanık Khaled Sameer Khaled Omar aleyhine getirilen davalardan suçsuz bulunarak beraat etti.

Dava kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, sanığın Tedbirsizlik ve ağır ihmal teşkil etmeyecek sonucu başkasının ölümüne neden olduğuna dair aleyhine dava getirildiğini belirtti. Sağer, müteveffaların arkadaşı olan sanığın,  dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığına bulgu yaptı. Müteveffaların hayati tehlike anının tespit edilemediğine değinen Sağer, sanığın dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığına vurgu yaptı. Sağer, iddia makamı komşu tanıkların evde bazı sesler duyduklarına dair polise verdikleri ifadelerle, mahkemede söylediklerinin çeliştiğine yer verdi. Sağer, müteveffaların hangisinin önce öldüğünün tespit edilemediğini belirtti. Sağer, adli tıp uzmanının yorumuna göre çok sayıda hap alan ve uyur pozisyonda şuurları kapalı halde sessizce kusup boğularak öldüklerinin tespit edildiğine dolayışla ambulans çağrılsaydı bile ölümlerin yüksek ihmalle gerçekleşeceğini beyan etti. Sağer, tüm olgular ışığında sanığın aleyhine getirilen davalardan beraat ettiğine karar verdiğini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

05.06.2020 tarihinde 02.00 - 17.50 saatleri arasında Gönyeli’de Şehit Hasanbuba Sokak Ayza Apartmanı Daire 4 adresinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgahın yatak odasında, konu evde ikamet etmekte olan sanık Khaled Sameer Khaled Omar tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edilmişti. Polis, Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin cansız bedenlerinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi. Sanık, olay günü kan ve idrar örneği vermemişti. Polis, sanığın olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında müteveffalarla birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğini ileri sürmüştü. Polis, sanığın müteveffaların ölümünü saatler öncesinden fark etmesine rağmen, polise 18.00 sıralarında bildirdiğini ileri sürmüş ve bu nedenle sanığın aleyhine Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçu getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Khaled Sameer Khaled OmarKardeşölüm
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