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İki kaçak mahkemeye çıkarıldı

KKTC’de kaçak yaşam süren iki kişi gözaltına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 19:55
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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KKTC’de kaçak yaşam süren iki kişi gözaltına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erol Can İnce mahkemede verdiği ifadede Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Abubakar Abubakar ve Sagıp Tahıg’ın KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abubakar’ın 15 Ocak 2020, Tahıg’ın ise 28 Mayıs 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti. Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, gerekli ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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