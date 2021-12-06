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İki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin dişini kırdı

06 Aralık 2021 Pazartesi 22:20
İki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin dişini kırdı

İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA N.T’ NİN DİŞİNİ KIRAN ŞAHIS TEMİNATA BAĞLANDI.

09.11.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü bulvarı üzerinde DAÜ çemberi yakınında köpek meselesi yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu muşta diye adlandırılan bir aletle karşı gruptan N.T isimli şahsın ağzına vurmak suretiyle sol üst dişinin kırılmasına öve vahim bedensel zarara uğramasına neden olan E.Ö derdest emri gereği 15.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sürdürülen soruşturmada zanlının Kasım 21 ay’ı içerisinde Tuzla’da 5 arkadaşı ile birlikte muhtelif şahıslara ait araçların içerisinden muhtelif eşya ve para sirkat ettiğinin tespit edildiğini, ancak araştırma yapılamadan zanlının teması olması ve karantina sürecine alınması sonucunda zanlı aleyhine çeşitli tarihlerde gıyabında aleyhine tutukluluk emri temin edilmişti.

Alınan sürelerin sona ermesiyle zanlı bugün 06.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde vahim bedensel zarar ve araç içerisinden sirkat suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Löğmen Yücetürk, yemin altında şahadet vermek suretiyle mahkemeye olayla ilgili anımsatmada bulundu.

9.11.21 tarihinde Gazimağusa’da DAÜ çemberi yakınında 2 grup arasında çıkan kavgada zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu muşta diye bilinen bir aletle şikayetçi N.T ’nin yüzüne vurmak suretiyle sol üst dişinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olduğunu söyledi. Zanlının 15.11.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve kabul eder yönünde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, olayda kullanılan muşta aletini yol kenarındaki bir konteyner içerisine attığını beyan ettiğini söyledi. Sürdürülen tahkikatta zanlının Kasım 21 ay’ı içerisinde Tuzla’da 5 arkadaşı ile birlikte muhtelif şahıslara ait muhtelif araçlardan muhtelif eşya ve para sirkat ettiğinin tespit edildiğini ancak zanlının temaslı olması ve karantinaya alınması nedeniyle ileri soruşturma yapılamadığını belirten tanık, zanlıya çeşitli tarihlerde gıyabında tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Tutukluluk süresi sona eren zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili bugün itibarıyla yazılı dava tebliği edildiğini söyleyen tanık, zanlının vahim bedensel zarar suçlamasına karşılık kabul yönünde cevap verirken araçtan sirkat suçlamasına kesinlikle kabul etmiyorum cevabını verdiğini belirtti.

Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığına değinen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 12 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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