İki grup arasında çıkan kavga esnasında muşta ile 1 kişinin dişini kırdı

09.11.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü bulvarı üzerinde DAÜ çemberi yakınında köpek meselesi yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu muşta diye adlandırılan bir aletle karşı gruptan N.T isimli şahsın ağzına vurmak suretiyle sol üst dişinin kırılmasına neden olan Ergün Özbermek derdest emri gereği 14.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün Vahim zarar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mehmet Şemet, olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, 9.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da DAÜ çemberi yakınında 2 grup arasında çıkan kavgada zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu muşta diye bilinen bir aletle şikayetçi N.T ’nin yüzüne vurmak suretiyle sol üst dişinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının 14.11.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve kabul eder yönünde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, olayda kullanılan aletin henüz bulunamadığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin ise tamamlanamadığını söyledikten sonra tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.