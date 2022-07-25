İki farklı bölgede hırsızlık

1- 24.07.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin açık durumdaki penceresinden içeriye girilmiş ve içerisinden cep telefonu çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.B.W.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2- 13-15.07.2022 tarihleri arasında ve 23.07.2022 tarihinde, İncirli köyünün batı ve güney kısımlarında bulunan iki farklı şahısa ait araziler içerisinden; iki adet banyo küveti, 70 adet bahçe fiskiyesi, merdiven, akaryakıt tankı ve ingiliz anahtarı çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-22) ve A.M.(K-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.