banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91079
ALTIN
227.832
DOLAR
5.3006
STERLİN
7.1997
EURO
5.9681
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
İKİ DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
17 araç trafikten men edildi
17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Kıb-Tek'ten fatura uyarısı
KIB-TEK'TEN FATURA UYARISI
Girne'de kavga
GİRNE'DE KAVGA
banner306

İki doktor hakkında soruşturma açıldı

İki doktor hakkında soruşturma açıldı

27 Mart 2019 Çarşamba 16:15
İki doktor hakkında soruşturma açıldı

İki doktor hakkında soruşturma açıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl 13 Aralık’ta iki ayrı uyuşturucu davasından yargılanıp, bir yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanan 24 yaşındaki Berk Çelik, yasanın gerekliliğini yerine getirmediği gerekçesiyle yargılanıp, 5 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, sanığın iki doktor raporunu sınavını kaçırdığı beyanıyla aldığını mahkemede beyan etmesi üzerine iki doktor hakkında polisin soruşturma yapmasına emir verdi. İki ayrı dosyayla toplam 3 gram 517 miligram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Berk Çelik, iki kez ispat-ı vücut koşulunu ihlal etmiş ve iki ayrı doktor raporunu mahkemeye sunup, söz konusu raporları sınavını kaçırdığını beyan edip aldığını beyan etmişti. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçların çok ciddi ve ülkemizde yaygın olan suçlardan olduğunu belirtti. Sanığın ispat-ı vücut yükümlüğünü yerine getirmemesini aleyhine değerlendirdiklerini söyleyen Sağer, sanığın kendisi açısından oldukça önemli olan ve siciline herhangi bir suç işlenmeden özgür olma hakkını, polise haftada bir gün ispat-ı vücut yükümlüğü gibi bir şartı yerine getirmeden kaybettiğine değindi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, sanık Berk Çelik’e oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Temay Sağer, ayrıca raporları yazan Dr. Güven Erkal ve Dr. Sevinç Başarır’ın yazdıkları raporların gerçeği içerip içermediğine ilişkin polisin soruşturma başlatmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.03.2019 17:26
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBerk Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Calıştığı restoranı soydu
Calıştığı restoranı soydu
5 yıl hapis yatacak
5 yıl hapis yatacak
Esentepe Polis Karakolu telefon hattında arıza...
Esentepe Polis Karakolu telefon hattında arıza...
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
İşyerinin parasını cebe attı
İşyerinin parasını cebe attı
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim