İki doktor hakkında soruşturma açıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl 13 Aralık’ta iki ayrı uyuşturucu davasından yargılanıp, bir yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanan 24 yaşındaki Berk Çelik, yasanın gerekliliğini yerine getirmediği gerekçesiyle yargılanıp, 5 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, sanığın iki doktor raporunu sınavını kaçırdığı beyanıyla aldığını mahkemede beyan etmesi üzerine iki doktor hakkında polisin soruşturma yapmasına emir verdi. İki ayrı dosyayla toplam 3 gram 517 miligram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Berk Çelik, iki kez ispat-ı vücut koşulunu ihlal etmiş ve iki ayrı doktor raporunu mahkemeye sunup, söz konusu raporları sınavını kaçırdığını beyan edip aldığını beyan etmişti. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçların çok ciddi ve ülkemizde yaygın olan suçlardan olduğunu belirtti. Sanığın ispat-ı vücut yükümlüğünü yerine getirmemesini aleyhine değerlendirdiklerini söyleyen Sağer, sanığın kendisi açısından oldukça önemli olan ve siciline herhangi bir suç işlenmeden özgür olma hakkını, polise haftada bir gün ispat-ı vücut yükümlüğü gibi bir şartı yerine getirmeden kaybettiğine değindi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, sanık Berk Çelik’e oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Temay Sağer, ayrıca raporları yazan Dr. Güven Erkal ve Dr. Sevinç Başarır’ın yazdıkları raporların gerçeği içerip içermediğine ilişkin polisin soruşturma başlatmasına emir verdi.