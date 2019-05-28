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İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
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İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti

İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti

28 Mayıs 2019 Salı 13:29
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti

İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Sevgilisini ciddi şekilde darp edip, iki aylık çocuklarının kendisinden olmadığı gerekçesiyle öldürmekle tehdit eden zanlı Osman Kaylak, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Murat Plevne, zanlı Osman Kaylak’ın 24.05.2019 tarihinde Şiddet Tehdidi ve Ciddi darp suçlarına methalder olduğunu belirtti.  Plevne,  zanlı Osman Kaylak’ın 24.05.2019 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Minareliköy'de, ikametgahi içerisinde beraber yaşadığı sevgillsi olan S.B'ya 2 aylık olan çocuklanın kendisinden olmadığını olsa bile umrunda olmadığını ve kendisini sevmediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda Osman Kaykal’ın toplam uzunluğu 21 cm ağız uzunluğu ise 11 cm olan beyaz saplı meyve bıçağını mutfak kısmından alıp, salon kısmına gelerek müştekinin üzerine doğru yürüdükten sonra, “Sana bir şey yapmam” diyerek elinde tutuğu bıçağı cebine koyduğunu anlattı. Plevne, zanlının, müştekiye hitaben "Senin canını yakmak için çocuğu öldürürüm. Anneme de çocuğu bırakma yok ederim, kaybederim çocuğunu" diyerek şiddet kullanma tehtidinde bulunduktan sonra sağ kolunu bükerek kıvırdığını ve daha sonra sağ orta parmağını kıvırdığını akabinde ise yerde salon kısmında bulunan çocuğun puseti ile kafasına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Olay polisin bilgisine 25.05.2019 tarihinde geldiğini belirten Plevne, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğin söyledi. Plevne, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Plevne, ayni gün  toplam uzunluğu 21 cm ağız uzunluğu 11 cm olan beyaz saplı bıçak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Zanlının tutuklandığı esnada polis arabası içerisinde serbest kalırsa cinayet işleyceğini ve sevgilisi olan S.B’yi  öldüreceğini kendi yapamazsa kardeşlerine söyleyeceğini ve müştekiyi öldüreceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğuna vurgu yaptı.  Plevne, zanlının 07.05.2016 tarihinde Lefkoşa'da surlariçinde eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesi ile toplam uzunluğu  15 cm ağız uzunluğu 7 cm olan çakı ile ile 3 kişiyi yaralayıp, bu suçlardan dolayı 45 gün hapislik cezası aldığını belirtti. Plevne, TC vatandaşı olan çalışma izinli zanlının, serbest kalması durumunda  iki aylık çocuğuna ve müştekiye zarar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, müştekiyi darp etmediğini, çocuğa zarar vermediğini söyledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının benzeri suçları işleme eğiliminde olduğunu belirtip, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 28.05.2019 13:35
Anahtar Kelimeler:
çocukBebekTehditOsman Kaylak
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