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İki ay hapis yatacak

İki ay hapis yatacak

05 Eylül 2019 Perşembe 16:11
İki ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mart ayında meydana gelen soygun ve cinayet olayı ile ilgili olarak aran ve Güney Kıbrıs’ta tespit edilip, kuzeye iade edilen zanlı İmran Ashan’ın cinayetle bağı olmadığı belirlendi. Zanlı bugün “Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aykut Özkan, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın KKTC’ye iade edilmesinin ardından mahkemeye çıkarılarak mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Bu süreçte zanlının cinayetle bağının olmadığının anlaşıldığını ancak askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede şuan kaçak konumda olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İmran AshanAskeriBölgeİhlal
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