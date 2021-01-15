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İkametgâhtan halı ve battaniye sirkat eden şahıs yargılanmayı tutuklu bekleyecek

15 Ocak 2021 Cuma 19:27
İkametgâhtan halı ve battaniye sirkat eden şahıs yargılanmayı tutuklu bekleyecek
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12.01.21 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Gazimağusa’da B.G isimli kadının kalmakta olduğu bir apartman dairesinin giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp içeri giriş sağlayan Adedolamu John Olayinka (E-21) ikametgâh içerisinden bir adet mavi renk desenli halı ve 1 adet çift kişilik battaniyeyi sirkat etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine 14.1.21 tarihinde tespit edilen zanlı derdest emri gereği tutuklandı ve bugün 15.1.21 tarihinde mahkemeye çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına savcı Hasan Boşnak hazır bulundu ve PM Mustafa Çebi’yi olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, zanlının ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla huzurda bulunduğuna dikkat çektikten sonra mesele ile ilgili olguları aktardı.

PM Çebi şahadetinde, zanlının 12.01.21 tarihinde müştekiye ait ikametgahının kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırdıktan sonra içeriye giriş sağladıktan sonra ikametgahın güneye bakan kapalı ancak kilitsiz balkon kapısını açarak içeri girdikten sonra orada bulunan 3,5 metre karelik mavi desenli bir halı ile çift kişilik bir battaniyeyi sirkat ettiğini söyledi.

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Zanlının şikâyet üzerine 14.01.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, işlemiş olduğu suçlarla ilgili okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul etmem yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının 10.06.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili mahkeme tarafından teminata bağlandığını, davasının henüz neticelenmediğine dikkat çeken tanık polis, ayni yıl içerisinde muhaceret kayıtlarını yenilemeyen zanlının şu anda yasal statü durumunu kaybettiği ve KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduğunu söyledi.

Tahkikata etki etme olanağı bulunmaması ve KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduğunu belirten tanık polis davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 15.01.2021 20:41
Anahtar Kelimeler:
Adedolamu John OlayinkaHalıBattaniye
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