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İkametgâhında yapılan aramada tasarrufunda hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu

08 Temmuz 2021 Perşembe 19:01
İkametgâhında yapılan aramada tasarrufunda hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa sakini Derviş Seyhun’un ikametgâhında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 380 gr ağırlığında madde bulunan zanlı suçüstü hali tutuklanırken bulunan maddelere de emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 08.07.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak şahadet vermek üzere polis memuru Mustafa Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bir bilgi ışığında 07.07.21 tarihinde zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yatak odasında ve salonda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 380 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının itiraf niteliğinde polise bir ifade verdiğini söyledi.

Alınan emarelerin tetkik ve inceleme için uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında aranan bir şahıs olduğuna değinen tanık polis, zanlı aleyhine bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Derviş SeyhunUyuşturucu
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