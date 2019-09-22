İkametgahta kanunsuz silah bulundu

21.09.2019 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ozanköy’de M.A.M.(E-54)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada kayıtsız 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 89 adet canlı tabanca mermisini, 1 adet kendi adına kayıtlı av tüfeğini tasarruf ruhsatsız, çeşitli kişiler adına kayıtlı olan,1 adet av tüfeği,1 adet hava tüfeği ve 1 adet hava tabancasını adına kayıtsız olarak tasarruf ettiği; 31 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeği, ve 276 adet hava tüfeği saçmasını izinsiz olarak bulundurduğu;tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.