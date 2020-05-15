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İkametgahında uyuşturucu bulundu

15 Mayıs 2020 Cuma 18:19
İkametgahında uyuşturucu bulundu
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13.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgâhında narkotik polisleri tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili Uğur Ersan Topçu (E – 32 ) ve ikametgâhta misafir olarak bulunan M.Y (E-29) tutuklanmış ve 14.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta zanlı 2 M.Y’ nin mesele ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığı tespit edildi ve şartsız olarak serbest bırakıldı.

Zanlı Uğur Ersan Topçu bugün 15.5.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında beş gün ek  tutukluluk emri alındı.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 13.5.20 tarihinde Gazimağusa sakini zanlı Uğur Ersan Topçu nin ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında zanlı 1 Uğur Ersan Topçunun sol ön cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını aktaran Selvili ikametgâhta zanlı 1 ile birlikte bulunan zanlı 2 M.Y’ nin de mesele ile ilgili bağlantısı olmadığı tespit edildiği cihetle serbest kaldığını söyledi.

Zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucuyu bir gün önce ismini verdiği bir şahıstan aldığını beyan ettiğine değinen Selvili tahkikatını yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 5 gün süreyle ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının beş gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Ersan TopçuUyuşturucu
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