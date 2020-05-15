İkametgahında uyuşturucu bulundu

13.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgâhında narkotik polisleri tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunmasıyla ilgili Uğur Ersan Topçu (E – 32 ) ve ikametgâhta misafir olarak bulunan M.Y (E-29) tutuklanmış ve 14.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta zanlı 2 M.Y’ nin mesele ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığı tespit edildi ve şartsız olarak serbest bırakıldı.
Zanlı Uğur Ersan Topçu bugün 15.5.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında beş gün ek tutukluluk emri alındı.
Zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucuyu bir gün önce ismini verdiği bir şahıstan aldığını beyan ettiğine değinen Selvili tahkikatını yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 5 gün süreyle ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının beş gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)