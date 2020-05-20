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İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
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İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:59
İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
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13.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgâhında narkotik polisleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde bulunan Uğur Ersan Topçu (E -32 ) tutuklanmış ve uyuşturucuya da emare olarak el konulmuştu.

13.5.20 tarihinden bu güne değin tutuklu bulunan zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Hasan Selvili, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde alınan bilgi ışığında 13.5.20 tarihinde zanlının evinde arama yapıldığını ve arama sonucu giymekte olduğu şortun cebinde yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini, emare uyuşturucuyu bir gün önce tanımadığı bir şahıstan aldığına dair beyanı olduğunu belirten Selvili, Devlet Kimya Laboratuvarından alınan rapora göre emarenin 4 gr 765 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki aşamasına zanlının etki etme olanağı bulunmadığına vurgu yapan Selvili ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uğur Ersan TopçuUyuşturucu
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