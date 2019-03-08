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İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu
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İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu

İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu

08 Mart 2019 Cuma 21:48
İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu

İKAMETGAHINDA  KAÇAK 450 PAKET SİGARA BULUNDU                                                      

1 Mart 2019 tarihinde meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan Ş.Ü ve M.H teminat maksatları bakımından bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Mesele ilgili mahkemeye bilgi veren tahkikat memuru Halil Metin  1 Mart 2019 tarihinde tasarrufunda zanlı  Ş.Ü nin aracında ve ikametgahında toplam 450 paket sigara tütünü ile 11 paket nargile tütününün bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını belirtti. Yapılan soruşturmada  Türkiye’den Gazimağusa Limanı’na gelen Dipkarpaz isimli gemiden bahse konu emareleri zanlı M.H ‘nin yardımı ile çıkarıldığını belirten tahkikat memuru Halil Metin emarelerle ilgili değer bilgileri de verdi. Sigara tütünlerinin 11250 Tl değerinde ve 7509 TL gümrük vergisi olduğunu, devletin ise 3741 TL değer kaybı olduğunu, nargile tütünlerinin ise tanesinin 300 TLden 3300 TL olduğunu belirtti.

Tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Olguları değerlendiren yargıç zanlıların KKTC haricine çıkışlarını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını Polise teslim etmesi, 2000 er TL nakdi teminat ödemeleri, KKTC vatandaşı iki muteber kişinin 75.000 er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün Polise ısbat-ı vücut etmeleri kaydıyla serbest kalmalarını emretti. Şartları yerine getiren zanlılar aynı gün serbest kaldılar. (MHA)

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