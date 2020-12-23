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İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu

1 kişi tutuklandı

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:44
İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu
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22.12.20 tarihinde alınan bir bilgi ışığında kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunan Somali uyuruklu Djibrine Tanny Mahamat (E-21) suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cüneyt Arkın, alınan bilgi ışığında 22.12.12 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini belirten PM Arkın, ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadeler aranmakta olan bir şahsın olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 23.12.2020 19:07
Anahtar Kelimeler:
Djibrine Tanny MahamatHint KeneviriUyuşturucu
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