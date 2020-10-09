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İkamet izinlerini yenilemeyen 2 kişi’ye 7 gün ek tutukluluk

09 Ekim 2020 Cuma 18:25
İkamet izinlerini yenilemeyen 2 kişi’ye 7 gün ek tutukluluk
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Yapılan muhaceret kontrollerinde ikamet izinlerini yenilemedikleri ve KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Vietnam uyruklu Thıbay Nguyen ve TC vatandaşı Selahattin Taş polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Ersoy Saydağ olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Saydağ şahadetinde, 28.9.20 tarihinde tespit edilen zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’in 24.4.2018 tarihinden beri, zanlı 2’nin ise 21.08.2020 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlenmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların bugüne değin poliste tutuklu bulunduklarını belirten PM Saydağ, ihraç işlemleriyle ilgili yapılan yazışmalara henüz bir netice alınamadığı, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmaları nedeniyle tutukluluk sürelerinin 7 şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesine değin zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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