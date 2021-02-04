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İhraç emrinin gelmesi bekleniyor

19.10.2018 yılında 90 gün vize ile KKTC’ye giriş yapan ve izin hitamı olan 17.01.2019 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Kamerun uyruklu Emmanuel Yume Menyoli Nije (K-24) ihbar üzerine 31.01.21 tarihinde tutuklandı ve 01.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:20
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
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Zanlı 03.02.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, bayan polis memuru İzlem Kasap’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. BPM Kasap yemin altında verdiği şahadette, 31.1.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da bir üniversite kampüsü içerisindeki yurt binası önünde zanlının tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

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Gazimağusa polis müdürlüğünde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19.10.2018 tarihinde 90 günlük vizeyle KKTC’ye giriş yaptığını ve vize hitamı olan 17.01.2019 tarihinde çıkış yapmayarak bugüne değin KKTC de izinsiz ikamet etmekte olduğunu söyleyen BPM Kasap, temin edilen 3 gün tutukluluk süresinde zanlının ihracı ile ilgili olarak yazışmalarda bulunduğunu ancak bugüne değin henüz bir cevap alınamadığını söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edeceğine vurgu yapan tanık polis, ihraç emrinin temin edilmesine değin zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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