İhraç emrinin gelmesi bekleniyor

Tasarrufunda kanunsuz ateşli silah bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında, 12.02.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir sitede ikamet etmekte olan T.C vatandaşı Cem Yavuz Yılmaz’ın ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmazken, yapılan kimlik ve pasaport kontrolünde adı edilenin 30.09.20 tarihinden beri hiçbir yasal statüsü olmaksızın KKTC de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanmış ve 13.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 16.02.21 tarihinde KKTC de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Löğmen Yücetürk, bir ihbar üzerine 12.02.21 tarihinde zanlının ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz ikamet etmekte olduğunun tespit edilmesiyle tutuklandığını söyledi.

Zanlının ihracı ile ilgili yapılan yazışmalara bugüne değin herhangi bir cevap alınamadığına dikkat çeken tanık polis, serbest kalması halinde zanlının ayni suçu işlemeye devam edeceğini aktardıktan sonra tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)