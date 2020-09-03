İhraç edilmeleriyle ilgili işlem başlatıldı

Tutukluluk süreleri sona eren ve PCR testleri temiz çıkan Suriye uyruklu zanlılar bugün 3.9.20 tarihinde Muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 8’ er gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren KPM Meltem Uçar, olgularla ilgili verdiği bilgide, 30.8.20 tarihinde Gazimağusa Limanına gelen Toros isimli gemide polis tarafından yapılan aramada bir tır aracın dorsesi içerisinde muhaceret işlemi yaptırmadan KKTCY’ giriş yaptıkları tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını söyledi.

PCR test sonuçlarının çıkmaması nedeniyle 31.8.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılamayan zanlılara gıyaplarında görüşülen duruşmada üçer gün süreyle tutukluluk emri temin edildiğine dikkat çeken KPM Uçar, bu süre içerisinde zanlıların PCR, testlerinin temiz çıktığını, ihraç işlemleri için çalışma başlatıldığını ancak henüz bir netice alınamadığını söyledi.

Serbest kalmaları halinde ayni suçun işlenmeye devam edecek olacağına dikkat çeken KPM Uçar, tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 8’ er gün süreyle ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.