İhraç edilecekler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde ülkede kaçak kaldıkları belirlenen ikisi Türkiyeli, 6’sı Bangladeşli ve 4’ü Pakistanlı 12 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde Dursun Sinekçi’nin 20 Kasım 2017, Mehmet Karaburç’un 30 Ocak 2019, Johir Rayhan’ın 15 Haziran 2016, Jahangir Alam’ın 01 Ağustos 2018, Mohammad Daneskhan’ın 28 Aralık 2017, Rocky Kumar Roy’un 25 Mart 2017, Rızwan Arif’in 12 Ağustos 2017, Rehman Talib’in 12 Aralık 2018, Nadeem Ahmad’ın 09 Eylül 2016, Mirza Mobeen Baig’in 30 Ekim 2017 ve Siham Muhammed’in 28 Nisan 2016 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan kaldıkları tespit edilen zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, işlemlerin henüz bitmediğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında 7 gün ek süre verdi.