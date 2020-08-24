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İhmâlkar koca eşinin ölümüne sebep oldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de ihmalkâr davranarak eşi Donna Cuthbertson’un (54) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bryan Cuthbertson bugün mahkemeye çıkarıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:06
İhmâlkar koca eşinin ölümüne sebep oldu
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de ihmalkâr davranarak eşi Donna Cuthbertson’un (54) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bryan Cuthbertson bugün mahkemeye çıkarıldı.

DÜŞEREK YARALANDI

Davaya konu olay, 16 – 18 Ağustos tarihleri arasında Donna Cuthbertson’ın evinde düşerek yaralanması sonucunda yaşandı. Düşerek ağır yaralanan ve hastaneye gidemeyen Donna Cuthbertson hayatını kaybetti. Eşi Cuthbertson 20 Ağustos günü tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birinin ölümüne neden olmak suçlaması ile tutuklandı.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Otopsi raporuna göre Donna Cuthbertson düştükten sonra aldığı yaralar yüzünden kan kaybı yaşadı ve kan dolaşımının yavaşlaması sonucu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaralanan eşinin gerekli tıbbi müdahaleyi görmesini sağlamayan zanlı Bryan Cuthbertson ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kaldı.

İSKOÇ VATANDAŞI

İskoç vatandaşı zanlının 2 yıl önce eşiyle birlikte KKTC’ye yerleştikleri ve oturma izni ile ülkede bulundukları kaydedildi. Mahkeme zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 100 bin TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Donna CuthbertsonBryan Cuthbertson
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