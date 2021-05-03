İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı Ogrı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgahının bulunduğunun ve zanlı Onyemuwa’nın da aynı ikametgahta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 40 gram ağılığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Ramiz, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Onyemuwa’nın söz konusu maddeleri zanlı Ogrı’den aldığını ve zanlı Ogrı’nın üçüncü zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurgulayarak, zanlı Nnorom’un da Gönyeli’deki evinde arama yapıldığına işaret etti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, zanlının söz konusu maddeleri 500 euro karşılığında zanlı Ogrı’den aldığını itiraf ettiğini bildirdi.

Ramiz, üç zanlının da gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğine, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken Ramiz, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 4 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.