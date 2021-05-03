banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mazbata belası çok can yakacak!
Mazbata belası çok can yakacak!
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve ekmek teknesini kaybetmek !
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve...
Varoluş diye koşa koşa yok olmak
Varoluş diye koşa koşa yok...
KTÖS yine sahnede !
KTÖS yine sahnede !
banner376

İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:40
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
banner337

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı Ogrı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgahının bulunduğunun ve zanlı Onyemuwa’nın da aynı ikametgahta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 40 gram ağılığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

banner341
Ramiz, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Onyemuwa’nın söz konusu maddeleri zanlı Ogrı’den aldığını ve zanlı Ogrı’nın üçüncü zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurgulayarak, zanlı Nnorom’un da Gönyeli’deki evinde arama yapıldığına işaret etti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, zanlının söz konusu maddeleri 500 euro karşılığında zanlı Ogrı’den aldığını itiraf ettiğini bildirdi.

Ramiz, üç zanlının da gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğine, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken Ramiz, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 4 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa UyuşturucuMıcheal Erıc OgrıMoses Onwubıko Nnorom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
133 kişiye yasal işlem!
133 kişiye yasal işlem!
Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme
Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim