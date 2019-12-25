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İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...

İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:22
İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezinden iç çamaşırı ve ev eşyası çalan zanlılar Sanarya Farhad Khalil Salıhı ve Alaa Sulaiman Maghdid tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.12.2019 tarihinde saat 14.45 raddelerinde Ortaköy-Lefkoşa'da, Lemar Alışveriş merkezi içerisinde, Sanarya Farhad Khalil Salıhı ve Alaa Sulaiman Maghdid’ın 784,30 TL değerinde olan 16 adet muhtelif giysi ve ev eşyalarını tasarruflarında bulunan sırt çantalarına koyduktan sonra sirkat edip konu marketten ödeme yapmadan çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. Polis,  ayni gün zanlıların Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak çevre şahadeti ve kamera kayıtları olduğunu belirterek, aktif üniversite öğrencisi olan zanlıların yargılanmalarında hazır olmasının sağlanması amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
IççamaşırıSanarya Farhad Khalil SalıhıAlaa Sulaiman Maghdid
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