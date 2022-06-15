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İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ziya Burcin Erbay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:12
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ziya Burcin Erbay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ercan Hava Limanından KKTC'ne giriş yapmak isteyen Mağusa'da sakin zanlı Ziya Burcin Erbay’ın (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının iç çamaşırı içerisine apış arasına gizlenmiş bir paketi dıştan siyah renk band parçasına sarılı üzerinde Farkas yazılı siyah renk naylon parçası içerisinde siyah renk naylon sanlı yaklaşık 35 gram ağırlığında diğer paketi yine dıştan siyah renk band parçasına sarılı siyah renk naylon parçası içerisinde siyah renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 40 gram ağırlığında olmak üzere iki paket halinde toplam yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 14.06.2022 tarihinde Gaziantep'te daha önceden tanıdığını, uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği ve ismini ibo olarak bildiği bir şahıstan 11500TL karşılığında 75 gram olarak aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddelerin bir kısmını kendisi kullanacağı bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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