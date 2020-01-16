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İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

16 Ocak 2020 Perşembe 14:37
İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize yurt dışından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı Ferdi Gündoğdu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Ferdi Gündoğdu’nun 15.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

Anahtar Kelimeler:
Ferdi GündoğduUyuşturucu
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