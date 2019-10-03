İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de seri şekilde hırsızlık yapan Ercan Yılmaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Girne bölgesinde meydana gelen dükkân açma, kasti hasar, sirkat, sahtekârlıkla para temini ve ikamet izinsiz suçlarından methalde olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, zanlının 23 Eylül’de Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir büfenin camını taşla kırıp, 32 adet KKTC devlet piyangosu, 40 adet Milli Piyango, 100 TL, 70 Euro ve 2 bin 805 TL değerinde tütün çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı KKTC devlet piyangosu biletlerinden 6 tanesine amorti çıktığını, zanlının bu biletleri Girne’de bir işletmeye verip 120 TL para aldığını ifade etti. Polis, zanlının 29 Eylül 2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalındığını da söyledi. Zanlının önceki gün Girne’de bir işletmede tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada kilodunda 2 bin 340 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Çamlıbelli, tutuklanan zanlının 15 Nisan 2019 tarihinde ülkeye vize ile giriş yaptığını ve 30 günlük vizesi dolunca 15 Mayıs 2019 tarihinden beridir kaçak kaldığını ifade etti.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Girne bölgesinde birçok hırsızlık vakası ile bağının araştırıldığını, parmak izi incelemesinin yapılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.