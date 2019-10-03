banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
276.199
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0467
EURO
6.2557
Çalıştığı marketten para çaldı
LEMAR'DA HIRSIZLIK!
Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti
Dava tanıkları dinlendi
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İKİ KAÇAK MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu

İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu

03 Ekim 2019 Perşembe 19:24
İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de seri şekilde hırsızlık yapan Ercan Yılmaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Girne bölgesinde meydana gelen dükkân açma, kasti hasar, sirkat, sahtekârlıkla para temini ve ikamet izinsiz suçlarından methalde olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, zanlının 23 Eylül’de Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir büfenin camını taşla kırıp, 32 adet KKTC devlet piyangosu, 40 adet Milli Piyango, 100 TL, 70 Euro ve 2 bin 805 TL değerinde tütün çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı KKTC devlet piyangosu biletlerinden 6 tanesine amorti çıktığını, zanlının bu biletleri Girne’de bir işletmeye verip 120 TL para aldığını ifade etti. Polis, zanlının 29 Eylül 2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalındığını da söyledi. Zanlının önceki gün Girne’de bir işletmede tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada kilodunda 2 bin 340 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Çamlıbelli, tutuklanan zanlının 15 Nisan 2019 tarihinde ülkeye vize ile giriş yaptığını ve 30 günlük vizesi dolunca 15 Mayıs 2019 tarihinden beridir kaçak kaldığını ifade etti.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Girne bölgesinde birçok hırsızlık vakası ile bağının araştırıldığını, parmak izi incelemesinin yapılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti
Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
İki ay cezaevine gönderildi
İki ay cezaevine gönderildi
Çalışanına tecavüz etti
Çalışanına tecavüz etti
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim