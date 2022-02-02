İç çamaşırı içerisinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

(02-02-2022…MHA) Tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bilgi doğrultusunda 29.01.22 tarihinde Gazimağusa ’da, Gülseren bölgesinde yaya olarak yürüdüğü esnada tespit edilerek alıkonduktan sonra yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş 3 adet halinde jelatin ve folyo parçalarına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde bulunan Ürdün uyruklu A.M.A.A suçüstü hâkli gereği tutuklandı ve tasarrufunda bulunan maddelere el konuldu.

Zanlı bugün 02.02.2022 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili aktardığı bilgide tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında 29.01.22 tarihinde zanlının Gülseren bölgesinde yaya olarak yürümekte olduğu esnada tespit edilerek alıkonduğunu söyledi. Yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş jelatin ve folyo parçalarına sarılı vaziyette 3 parça halinde, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün temin edilen gönüllü ifadesinde zanlının bahse konu maddeleri 10 gr olarak sadece ismini bildiği bir şahıstan aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

30.01.22 tarihinde zanlının mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini, bu süre içerisinde uyuşturucu madde ve materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini söyleyen tanık, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığı, alınması gereken ifadeler yanında aranan bir şahsın olduğunu ve emarelerle ilgili henüz rapor temin edilemediğine dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle ek tutukluluk verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)