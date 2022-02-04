İç çamaşırı içerisinde uyuşturucu bulunan şahıs teminata bağlandı

(04-02-2022…MHA) Tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bilgi doğrultusunda 29.01.22 tarihinde Gazimağusa ’da Gülseren bölgesinde yaya olarak yürüdüğü esnada tespit edilerek alıkonduktan sonra yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş 3 adet halinde jelatin ve folyo parçalarına sarılı 9 gr 330 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ürdün uyruklu Ammar Mamdouh Âmin Abdurrahman suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeye el konulmuştu.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 04.02.2022 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili aktardığı bilgide tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında 29.01.22 tarihinde zanlının Gülseren bölgesinde yaya olarak yürümekte olduğu esnada tespit edilerek alıkonduğunu söyledi. Yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş jelatin ve folyo parçalarına sarılı vaziyette 3 parça halinde, 9 gr 330 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınarak zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün temin edilen gönüllü ifadesinde zanlının bahse konu maddeleri kendi kullanımı için bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlıya verdiği gönüllü ifade doğrultusunda 11 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirten tanık, KKTC de öğrenci statüsü altında bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 11 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)