İbrahim Takımcılar suçlarını kabul ederek gönüllü ifade verdi

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan zanlılardan biri olan zanlı İbrahim Takımcılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.