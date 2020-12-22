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İbrahim Sağır’a 4 ay hapis cezası

29.10.2018 tarihinde, yaşanılan tartışma esnasında eşinin yüzüne yumruk atmak süratiyle burun kemiğinin kırışmasına neden olan İbrahim Sağır, ağır ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 ay hapislikle cezalandırıldı.

22 Aralık 2020 Salı 17:55
İbrahim Sağır’a 4 ay hapis cezası
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22.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi tartışma esnasında eşinin burun kemiğinin kırılmasına neden olan sanık İbrahim Sağır’ ı oy birliğiyle 4 ay hapse mahkûm etti.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda, erkeğin gücünü kullanarak kadın üzerinde hakimiyet kurmasının kabul edilemez olması ve önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekilen kararda, kadınların özgüveni yüksek ve eşit bireyler olarak toplum içinde huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için bu tür suçlara tevessül edenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Toroslu, kişilerin hayat ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen bu tip suçların toplumda tedirginlik yaratıp huzur bozduğuna değinilen kararda gibi suçlarda meydana gelen artışların dikkat çekici yanında düşündürücü olduğuna söyledi.

Huzurumuzdaki bu davanın kadına yönelik şiddetten öte aile içi şiddetin var olduğu yönü ile görülmekte olduğunu belirten Toroslu, kadının eşi tarafından şiddete maruz kalması kabul edilemezdir dedi.

Sanığın eşi A.Y’nin eşini affettiği, konuşup barıştığını, sanığın büyük bir pişmanlık içerisinde olduğunu söylemesini ve şikayetini geri çekmesini söylemesini sanık lehine değerlendirildiğini söyleyen Toroslu, benzeri sabıkası bulunmayan anığa aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak oy birliğiyle 4 ay hapislik cezası verildiğini belirtti. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Sağır
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