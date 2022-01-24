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İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen hırsızlık ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Kurdaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:34
İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, huzurda bulunan zanlı İbrahim Kurdaş’ın Sirkat ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Haspolat'ta, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde, Güzelyurt'ta sakin aranan bir kişi ile Bostancı'da sakin İbrahim Kurdaş’ın, işletmeciliğini Elmaz Karaoğlan'ın yaptığı Elmaz Karaoğlan Oto Yedek Parça isimli iş yerinin telli avlusu içerisine kuzey istikametinden tel örgüye zarar vermeksizin girip toplam değerleri 31.000 TL olan 5 adet Ford Fiesta marka araca ait manuel şanzımanı, 15 adet motor üst kapağı, 1 adet hurda motoru 1 ton bakır parça kabloyu, 3 adet farklı ebatlarda alüminyum pencereyi, 1 adet 2 m x 90 cm ebatlarında alüminyum kapıyı, 10 adet radyatörü, 6 adet alüminyum jantı, 3 adet duşa kabini, 25 adet buzdolabı motorunu sirkat ettiklerini söyledi.

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Söz konusu sirkat edilen eşyalardan 2 adet alüminyum jant, 3 adet, motor üst kapağı, 2 adet hurda radyatör ve 2 adet hurda şanzıman bölgede bir iş yerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, zanlıların kimlik bilgileri 22.01.2022 tarihinde tespit edilerek aleyhlerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 23.01.2022 tarihinde temin edilen arama emri ışığında yapılan aramada zanlı İbrahim Kurdaş’ın ikametinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, eksik kalan emareler ve aranan bir şahıs daha mevcut olduğunu belirtip, bu nedenle zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kurdaş
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