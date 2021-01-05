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İbrahim Koska 6 gün daha poliste tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen Geceleyin Ev Açma, Mülke Tecavüz, Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Koska yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2021 Salı 14:45
İbrahim Koska 6 gün daha poliste tutuklu
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

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Yavuz huzurda bulunan zanlı İbrahim Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak bir cürüm işlemek maksadıyla kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girerek Geceleyin Ev Açma suçunu işleyip Mülke Tecavüz ettikten sonra tasarrufunda bulunan henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatmakta olan eşinin saçını kesip akabinde adı edilenin bunu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkeme katardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suçsuz olduğunu beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Koska
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