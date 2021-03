İbrahim Karahüseyin tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Ergüleç, zanlı İbrahim Karahüseyin'in 27 Şubat 2021 tarihinde, saat 12.00 raddelerinde Hamitköy Ağıllar Bölgesinde arazilerinden geçmemeleri için koymuş oldukları tır dorsesini kaldırdıkları gerekçesiyle U.S Ve M.E. ile tartışmaya girdiğini belirterek, zanlının daha sonra söz konusu iki şahsın yüzlerine elleriyle vurarak darp ettiğini kaydetti.

Müştekilerden ve 2 görgü tanığından ifade alındığını dile getiren Ergüleç, tüm ifadelerde zanlının suç işlediği yönünde beyanlarda bulunulduğunu ifade etti.

Ergüleç, müştekilerin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kontrolden geçirildiğine işaret ederek, vücutlarında darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini söyleyen Ergüleç, zanlının U.S.'nin de kendisine vurduğunu söyleyip suçunu itiraf ettiğini vurguladı.

Ergüleç, zanlının aleyhine darp suçu ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, tüm ifadelerin temin edilmesinin ardından zanlının gönderildiğini kaydetti.

Darp edilen U.S.'nin ağrılarının geçmemesi üzerine 1 Mart tarihinde Yakın Dogu Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Servisine giderek muayeneden geçtiğini dile getiren Ergüleç, muayene sonucunda zanlının çenesinin kırık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Ergüleç, U.S.'nin 2 Mart tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek çenesinin kırıldığını anlatıp zanlı aleyhine tekrar şikâyetçi olduğuna dikkat çekerek, zanlıya telefonla ulaşıldığını ve zanlının Lefkoşa Adli Şubeye gelmesinin sağlandığını söyledi.

Ergüleç zanlının aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığına vurgu yaparak, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 125'er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.