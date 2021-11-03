İbrahim Berkem Erülkü tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Güvenlik görevlisi zanlı İbrahim Berkem Erülkü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı İbrahim Berkem Erülkü’nün Vahim zarar ve ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Gülmez, 31.10.2021 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Sahra Sokak üzerinde Shotcu Bar isimli işletmenin park alanı içerisinde konu işletmede güvenlik çalışanı olan zanlı eğlence mekanına alınmadığı gerekçesi ile tartıştığı Lefkoşa'da sakin Ömer Burak Çelik'i konu mekanın giriş kapısından uzaklaştırdığı bir esnada kendisini ittirip düşmesine sebep olup yüzünün yere çarpmasına müteakip burun kemiğinin kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zararda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının alınan ifadeler ışığında 2 Kasım 2021 tarihinde temin edilen derdest emri gereği aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.