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İbrahim Akdağ cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen kadına karşı şiddet olayıyla ilgili tutuklanan zanlı İbrahim Akdağ tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:11
İbrahim Akdağ cezaevine gönderildi
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Kamalı Haber

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kamuran Kale, zanlı İbrahim Akdağ’ın 23 Mart 2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Cevat Bey Sokak Küçük Kaymaklı adresinde birlikte yaşadığı eşi C.K. (30) ile aralarında işi bırakması üzerine çıkan sözlü tartışmaya müteakiben ikametgâhın giriş kapsını yanında bulunan küçük süpürge sapını alarak eşinin sırtına birkaç kez vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirilip, darp raporu temin edildiğini ifade etti.

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Polis, zanlının ise aynı gün mahkeme emriyle tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, yine aynı gün olay yerinde yapılan incelemede suç aleti olarak kullanılan 1 metre uzunluğundaki sert plastikten mamul küçük süpürge sapının tespit edilip, emare alındığını kaydetti.

Zanlı aleyhinde aynı müştekiyle ilgili önceden 23.07.2017, 06.01.2019 tarihlerinde ciddi darp, 17.07.2020 tarihinde ise kavga ve rahatsızlık meselesiyle ilgili dosyalar tazmin edildiğini, birçok benzeri şikâyetin geri çekildiği iş cetvellerinin arşivlendiğini açıkladı.

Zanlının eşine karşı şiddet eğilimini alışkanlık haline getirdiğinin aşikar olduğunu kaydeden polis, KKTC’de eşinden dolayı oturma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ibrahim Akdağ
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