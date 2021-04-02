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Ibe Vıncent Nkanu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lapta'da 1 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Ibe Vıncent NKANU'nun ikametgâhında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 15:33
Ibe Vıncent Nkanu 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı.

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Zor huzurda bulunan zanlı Ibe Vıncent NKANU'nun 1 Nisan 2021, 20.00-20.20 saatleri arasında mahkeme emri ile evinde huzurunda yapılan aramada; ikametgâhın salon kısmındaki sehpa üzerinde Marlboro marka sigara paketi içerisinde şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde siyah renk karton kutuda foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde Redoxon yazılı metal kutu içerisinde şeffaf naylona sarılı 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Ibe Vincent NKANU suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuvarı gönderileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ibe Vıncent NkanuUyuşturucu
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