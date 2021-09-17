Husumetli olduğu çifte söylediği sözler başını yaktı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Serkan Harmancı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çetinkaya, zanlının N.G. (K-31) ve A.B.(E-42) isimli çifti aralarında bulunan husumetten dolayı birçok kez telefonla arayıp, hakaret ettiğini, cinsel içerikli küfürler savurarak cinsel taciz suçunu işlediğini ifade etti. Polis, zanlının A.B. isimli şahsa, hakaret ettikten sonra, “Karını internet sitelerinde yayınlayacağım. Senin de numaranı paylaşacağım” dediğini aktardı. Polis, zanlının şikayet üzerine cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. zanlının cep telefonunun emare alındığını, incelemenin sürdüğünü kaydeden polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL kefalet senedi imzalanması, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.