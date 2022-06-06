Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti

Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı mahkemeden hile ve sahtekarlıkla alınan hükme geçici ara emri verilmesi talebiyle dava etti. Universal Bank’ın mahkemeye sundukları borç ekstresi 2 milyon 562 bin TL iken, Merkez Bankası’na 2 milyon 190 TL olarak gösterildiği iddia edildi. Tüfekçi, 1 buçuk milyon sterlin borcuna karşılık, borç senetlerine karşılık bankanın hile ile fazladan hüküm aldığını ileri sürdü. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ara emri duruşmasında Merkez Bankası’ndan bir tanık dinlendi. Merkez Bankası yetkilisi Mahmut Halkseven, Universal Bankası’nın davacının kredisini donuk hesaba atmaması nedeniyle uyarıldığını belirtti. Tüfekçi’nin 10 adet 100 bin Euro’luk teminat mektubu ile ilgili de şikayette bulunduğunu ve bankanın muhasebesinde sadece 5 teminat mektubu ile ilgili kayıt bulunduğunu söyledi. Halkseven, bankanın, Bankacılık Yasası’nın 50’inci maddesine aykırı hareket ettiğinden polise bildirimde bulunulduğunu mahkemeye aktardı. Davada önceki gün, davacı Hüseyin Tüfekçi, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Yıldıran ve Hasan Esendağlı tanık olarak dinlenmişti. Tüfekçi’nin avukatı Kemal Şentürkler, Mali Şube tarafından banka ve yetkililerinin aleyhine 5 ayrı soruşturma yürüttüğünü belirtti. Şentürkler, hile ile alınan bu hüküm için geçici ara emri verilmesini talep etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, davayı 8 Haziran’a erteledi