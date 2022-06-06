banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya...
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara...
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava...
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına...
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde...
banner404

Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti

06 Haziran 2022 Pazartesi 14:09
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti

banner341
Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı mahkemeden hile ve sahtekarlıkla alınan hükme geçici ara emri verilmesi talebiyle dava etti. Universal Bank’ın mahkemeye sundukları borç ekstresi 2 milyon 562 bin TL iken, Merkez Bankası’na 2 milyon 190 TL olarak gösterildiği iddia edildi. Tüfekçi, 1 buçuk milyon sterlin borcuna karşılık, borç senetlerine karşılık bankanın hile ile fazladan hüküm aldığını ileri sürdü. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ara emri duruşmasında Merkez Bankası’ndan bir tanık dinlendi. Merkez Bankası yetkilisi Mahmut Halkseven, Universal Bankası’nın davacının kredisini donuk hesaba atmaması nedeniyle uyarıldığını belirtti. Tüfekçi’nin 10 adet 100 bin Euro’luk teminat mektubu ile ilgili de şikayette bulunduğunu ve bankanın muhasebesinde sadece 5 teminat mektubu ile ilgili kayıt bulunduğunu söyledi. Halkseven, bankanın, Bankacılık Yasası’nın 50’inci maddesine aykırı hareket ettiğinden polise bildirimde bulunulduğunu mahkemeye aktardı. Davada önceki gün, davacı Hüseyin Tüfekçi, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Yıldıran ve Hasan Esendağlı tanık olarak dinlenmişti. Tüfekçi’nin avukatı Kemal Şentürkler, Mali Şube tarafından banka ve yetkililerinin aleyhine 5 ayrı soruşturma yürüttüğünü belirtti. Şentürkler, hile ile alınan bu hüküm için geçici ara emri verilmesini talep etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, davayı 8 Haziran’a erteledi

banner360
Son Güncelleme: 06.06.2022 14:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BANKA HİSSEDARLARINA 391,243 TL AVANTAJ SAĞLADI
BANKA HİSSEDARLARINA 391,243 TL AVANTAJ SAĞLADI
Ev Açma Suçundan Tutuklanan Zanlı Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı
Ev Açma Suçundan Tutuklanan Zanlı Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı
Kayıp Genç Kız Aranıyor!
Kayıp Genç Kız Aranıyor!
Deniz Yüksel Boğulma Tehlikesi Geçirtmiştir
Deniz Yüksel Boğulma Tehlikesi Geçirtmiştir
Zanlı Tutuklandı!
Zanlı Tutuklandı!
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
İsmail Arar dün mahkemeye çıkarıldı
İsmail Arar dün mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim