banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Hüseyin Özvurulmuş cezaevine gönderildi

Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Kiler marketten içki çalan zanlı Hüseyin Özvurulmuş tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:43
Hüseyin Özvurulmuş cezaevine gönderildi
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un 16 Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süper markete müşteri olarak giderek içki reyonunda bulunan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını söyledi.

banner341
Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını belirtti. Sevinç zanlının ayrıca yine ayni market içerisinden 16 Nisan 2021 tarihinde 2 şişe daha Black Label marka içki daha çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Sevinç zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının benzer suçlardan sabıkları bulunmasını da değerlendirerek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÖzvurulmuşIçki HırsızlığıKiler Süpermarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak
Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak
Ali Arayıcı cezaevine gönderildi
Ali Arayıcı cezaevine gönderildi
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Yasağı takmayan çok!
Yasağı takmayan çok!
Gazimağusa'da darp!
Gazimağusa'da darp!
Haspolat Meslek Lisesi'nde hırsızlık!
Haspolat Meslek Lisesi'nde hırsızlık!
Darp zanlısı Şükrü Koç mahkemeye çıkarıldı
Darp zanlısı Şükrü Koç mahkemeye çıkarıldı
122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker mahkemeye çıkarıldı
122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker mahkemeye çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim