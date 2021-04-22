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Hüseyin Özvurulmuş 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Kiler marketten içki çalan zanlı Hüseyin Özvurulmuş tutuklanmasının ardından yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:47
Hüseyin Özvurulmuş 5 gün daha poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un 16 Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süper markete müşteri olarak giderek içki reyonunda bulunan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75 lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını söyledi.

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Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek evinde yakalandığını belirtti.

Sevinç zanlının incelenen kamera görüntülerinde yine ayni market içerisinden 16 Nisan 2021 tarihinde 2 şişe daha Black Label marka içki daha çaldığını söyledi.

Polis zanlının yaptığı beyanlarda içkileri bir şahsa verdiği beyanında bulunduğunu söz konusu kişinin arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÖzvurulmuşKiler Içki Hırsızlığı
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