Hüseyin Kurkmaz'a 7 gün daha tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz’ın hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, kon ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti.

Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı.

Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu ayrıca bulunan bazı emarelerin ise sahiplerine ulaşılıp teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru Gültekin Sancar mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınacak daha bir çok ifade olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.