banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
102'si yerel 143 pozitif vaka
102'si yerel 143 pozitif vaka
Kurultay sarhoşu oldular!
Kurultay sarhoşu oldular!
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 2 şahıs tutuklu yargılanacak
Cezaevine göndrildiler
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
banner376
Flaş Haber
102'si yerel 143 pozitif vaka
Kapat

Hüseyin Kurkmaz'a 7 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Kurkmaz ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 18:04
Hüseyin Kurkmaz'a 7 gün daha tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

banner341
Polis, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz’ın hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, kon ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti.

Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı.

Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu ayrıca bulunan bazı emarelerin ise sahiplerine ulaşılıp teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru Gültekin Sancar mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınacak daha bir çok ifade olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KurkmazHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruflarında LSD türü uyuşturucu bulunan 2 şahıs tutuklandı
Tasarruflarında LSD türü uyuşturucu bulunan 2 şahıs tutuklandı
Ercan'da 70 tane cep telefonuyla yakalandı
Ercan'da 70 tane cep telefonuyla yakalandı
Gökhan Takımcılar 3 ay hükümsüz tutuklu olarak hapis yatacak
Gökhan Takımcılar 3 ay hükümsüz tutuklu olarak hapis yatacak
Suçlamaları kabul etmedi, iftira dedi!
Suçlamaları kabul etmedi, iftira dedi!
Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu
Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu
Çay içmeye davet ettiği kadını taciz etti!
Çay içmeye davet ettiği kadını taciz etti!
Chritopher Pam Sha'ya 3 gün tutukluluk
Chritopher Pam Sha'ya 3 gün tutukluluk
Ölümlü kaza mahkemeye taşındı
Ölümlü kaza mahkemeye taşındı
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk
Feci kazada beton mikseri şoförüne 1 gün tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim