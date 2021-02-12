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Hüseyin Gürşan 7 gün daha poliste tutuklu

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksüz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı Hüseyin Gürşan’ın aracında kanunsuz av tüfeği fişeği de bulundu. Zanlıya PCR testi yapılırken, sonuçlar henüz çıkmadığı için gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 13:37
Hüseyin Gürşan 7 gün daha poliste tutuklu
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları anlattı.

Oran, zanlı Hüseyin Gürşan'ın "Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Oran, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirterek, zanlının ikametgâhında aynı gün arama yapıldığını kaydetti.

Oran, yapılan aramada ikametgâhın avlusunda bulunan garaj içerisinde park edilmiş halde duran HV 159 plakalı ISUZU marka kamyonetin kasasında 21 adet 25 kg ağırlığında Milk Power marka süt tozu, yine aynı marka 14 adet 20 kg ağırlığında süt proteini ve torpido gözünde 6 adet Flower model av tüfeğine ait fişek tespit edildiğini açıkladı.

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Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu beyan ettiğini ifade eden Oran, zanlının söz konusu beyanında ürünleri HV 159 plakalı aracına yükleyip ikametgâhına getirerek streç filmle sarıp paketleyerek tekrar HV 159 plakalı aracın kasasına yerleştirdiğini dile getirdiğini anlattı.

Oran, zanlının ifadesinde fişeklerin adına kayıtlı av tüfeğine ait olduğunu ancak silahı 10 yıldır kullanmadığını söylediğini aktardı.

Oran, zanlının suçüstü gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının tasarrufunda bulunan fişeklerin, ürünlerin ve HV 159 plakalı aracın emare alındığını bildirdi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Oran, bu süre içerisinde zanlıya PCR testi yapıldığını, ayrıca süt tozlarının ithalinin yasak olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı.

Oran, zanlının söz ettiği av tüfeğinin henüz bulunmadığını, söz konusu ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırıldığını, fişeklerle ilgili de araştırma yapıldığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Gürşan
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