banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376

Hüseyin Gürşan 1 gün poliste tutuklu kalacak

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksüz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Gürşan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:57
Hüseyin Gürşan 1 gün poliste tutuklu kalacak
banner337
banner391

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları anlattı.

Oran, zanlı Hüseyin Gürşan'ın "Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Oran, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirterek, zanlının ikametgâhında aynı gün arama yapıldığını kaydetti.

banner341
Oran, yapılan aramada ikametgâhın avlusunda bulunan garaj içerisinde park edilmiş halde duran HV 159 plakalı ISUZU marka kamyonetin kasasında 21 adet 25 kg ağırlığında Milk Power marka süt tozu ve yine aynı marka 14 adet 20 kg ağırlığında süt proteini tespit edildiğini dile getirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu beyan ettiğini ifade eden Oran, zanlının söz konusu beyanında ürünleri HV 159 plakalı aracına yükleyip ikametgâhına getirerek streç filmle sarıp paketleyerek tekrar HV 159 plakalı aracın kasasına yerleştirdiğini dile getirdiğini anlattı.

Oran, zanlının suçüstü gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının tasarrufunda bulunan ürünlerin ve HV 159 plakalı aracın emare alındığını bildirirdi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, söz konusu ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırılacağını kaydeden Oran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlü Ozankaya, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GürşanKaçak Süt Proteini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Salah tutuksuz yargılanacak
Muhammed Salah tutuksuz yargılanacak
Avni Kansaran 1 gün poliste tutuklu kalacak
Avni Kansaran 1 gün poliste tutuklu kalacak
Alkol tesiri altında ayrılma aşamasındaki eşinin karnına bıçak dayadı
Alkol tesiri altında ayrılma aşamasındaki eşinin karnına bıçak dayadı
38 kişi hakkında yasal işlem!
38 kişi hakkında yasal işlem!
Güzelyurt'ta hırsızlık
Güzelyurt'ta hırsızlık
Kafayı taktığı kişinin evine ve aracına zarar verdi
Kafayı taktığı kişinin evine ve aracına zarar verdi
61 yaşında hayatını kaybetti
61 yaşında hayatını kaybetti
İsmail Güloğlu tutuksuz yargılanacak
İsmail Güloğlu tutuksuz yargılanacak
Amro Hasan Ali Elbashabsheh tutuksuz yargılanacak
Amro Hasan Ali Elbashabsheh tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'deki şüpheli ölüm cinayet olabilir!
Gönyeli'deki şüpheli ölüm cinayet olabilir!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim