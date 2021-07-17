banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

Hüseyin Ertaç Mültic mahkeme huzuruna çıkarıldı

Girne’de hırsızlık ve vahim zarar suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Ertaç Mültici dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:28
Hüseyin Ertaç Mültic mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) –

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili buluları aktardı. Ceylan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Ertaç Mültic’nin 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Girne’de park halinde bulunan M.O’nun kullanımındaki van aracın arka kısmında muhafaza edilen konu işletmeye ait 32.250 TL değerindeki 150 m uzunluğundaki bakır kabloyu sirkat edip aynı sokak üzerinde yapımı devam eden inşaata saklamak suretiyle hırsızlık suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının ayrıca ayni gün saat 22.00 raddelerinde, Girne’de Dr. Salih Miroğlu caddesi üzerinde, daha önce kendisinden para çaldığına inandığı gerekçesiyle, aynı sokak üzerinde yürümekte olan U.A’nın yüzüne kafa vurmak suretiyle sol alt 2. dişinin kırılmasına neden olup adı edileni vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının tespit edilip tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve etki etme olasılığı kalmadığını söyledi. Polis aktarmış olduğu olgulara ek olarak zanlının durumu il ilgili olarak da 6 Temmuz tarihinde benzer suçtan ötürü hükümlü bulunduğu ce evinden tahliye edildiğini ve 10 gün sonra yine suç işlediğini de mahkemeye aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminaa bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı hırsızlık suçunu işlemediğini ve vahim zarar suçunu işlemesindeki sebebin söz konusu şahsın kendisinden uyuşturucu istediğini bu tür suçlardan uzak durmaya çalıştığını bu nedenle kafa vurduğunu söyledi. Zanlı ayrıca tedavi olmak istediğini, cezaevinde bunun mümkün olmadığını bu nedenle kendisine tedavi olabilmesi için olanak sağlanmasını istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile durumunu da tezekkür ettikten sonra 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Hem kavga etti hem de hırsızlık yaptı
Hem kavga etti hem de hırsızlık yaptı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte para davası devam ediyor
Sahte para davası devam ediyor
Lefkoşa'da tüp bebek merkezinde skandal
Lefkoşa'da tüp bebek merkezinde skandal
Kamu görevlisi Öykü Balıkçıoğlu, 5 buçuk yıl hapis cezası aldı
Kamu görevlisi Öykü Balıkçıoğlu, 5 buçuk yıl hapis cezası aldı
Kara para aklayan zanlılar tutuksuz yargılanacak
Kara para aklayan zanlılar tutuksuz yargılanacak
Kız meselesi kanlı bitti
Kız meselesi kanlı bitti
Gönyeli'deki uyuşturucu meselesinin tahkikatı devam ediyor
Gönyeli'deki uyuşturucu meselesinin tahkikatı devam ediyor
Hamitköy'deki uyuşturucu davası sonuçlandı
Hamitköy'deki uyuşturucu davası sonuçlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim