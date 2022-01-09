Hurdacıya sattığı 8 ton hurda ile ilgili izahat veremeyince tutuklandı

(09-01-2022...MHA) Bir sirkat meselesinin tahkikatı esnasında yapılan soruşturmada, Gazimağusa’ da faaliyet gösteren hurdacıya izahatını veremediği 8 ton hurda malzemesi sattığı tespit edilen T.Ö, derdest emri gereği 08.01.22 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 09.01.22 tarihinde “kanunsuz mal tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Cafer Erenköylü’ yü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2020 yılı Aralık ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da meydana gelen bir sirkat olayının tahkikatı esnasında zanlının tasarrufunda bulundurduğu ve izahatını tam olarak yapamadığı yaklaşık 8 ton ağırlığındaki hurda malzemesini hurdacıya sattığının tespit edilmesiyle 08.01.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının hurdacıya satmış olduğu hurda malzemesinin emare olarak alındığını belirten tanık, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, malzemeleri hurdacıya kendisinin verdiğini kabul ettiğini ancak bu malzemeleri nereden temin ettiği ile alakalı izahat veremediğini, bunun dışında başka hurdacıya da hurda malzemesi sattığı yönünde beyanları olduğunu söyledi.

Zanlının beyanlarının araştırılıp gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılacağını, emare alınan hurdaların nereye, nasıl ve kimin tarafından bırakıldığı yönünde araştırma yapılacağına dikkat çeken tanık, aranmakta olan malzemelerin de olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)