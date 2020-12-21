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Hurda malzeme çalarken mal sahibine yakalandılar

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:38
Hurda malzeme çalarken mal sahibine yakalandılar
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19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köy girişinde Gazimağusa’ da sakin R.H isimli şahsın arazisine izinsiz girip mülke tecavüz suçunu işledikten sonra orada bulunan çeşitli hurda malzemesi sirkat eden Hasan Topaloğluları 19.12.20 tarihinde, İbrahim Kurdaş ise 20.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlı H.T 20.12.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edilirken, zanlı İbrahim Kurdaş ise bugün 21.12.20 tarihinde sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Muhammet Göztaş yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi.

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 PM Göztaş şahadetinde, 19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köyü girişindeki arazisine giren zanlı İbrahim Kurdaş ve yanındaki arkadaşı Hasan Topaloğluları Gazimağusa sakini R.H’ ye ait muhtelif hurda malzemesini sirkat edip plakasız Van araca yükledikten sonra oradan ayrıldıklarını söyledi.

 Mal sahibi tarafından fark edildiklerini ve takip edildiklerini fark eden zanlı ve yanındaki arkadaşı Beyarmudu-Akdoğan arasında toprak bir yol içerisine girip hurda malzemelerini atıp kaçtıklarını belirten PM Göztaş sürdürülen soruşturma neticesinde zanlı ile birlikte olan Hasan Topaloğluları nin aynı gün Güzelyurt’ ta tespit edilerek tutuklandığını, olayda kullanılan ve NG 019 palalı Van aracın da emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Hasan Topaloğluları’nin 20.12.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini, zanlının ise 20.12.20 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu söyleyen PM Göztaş, gerek zanlının gerekse Hasan Topaloğluları nin  itiraf niteliğinde beyanları olduğunu ancak ifade vermediklerine dikkat çekti.

Yapılacak tahkikatta başka emarelerin olup olmadığı yönünde araştırma yapılacak olması ve alınacak ifadeler yanında zanlıların bir dosya altında bulunmalarını sağlayacaklarını belirten PM Göztaş, zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Topaloğlularıİbrahim Kurdaş
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